Стивен Сигал оштрафован более чем на $300 тысяч

Власти США оштрафовали Стивена Сигала на более чем $300 тысяч за сокрытие информации о доходах от рекламы криптовалюты, говорится на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По информации комиссии, Сигал получил $250 тысяч наличными, а также криптовалюту от Bitcoiin2Gen на сумму, эквивалентную $750 тысячам за то, что был послом Bitcoiin2Gen и в своих социальных сетях рекламировал инвестиции в ICO (первичное размещение монет).

Власти США считают криптовалюты ценными бумагами, поэтому полученные доходы должны документироваться.

Сигал выплатит $157 тысяч в качестве компенсации за незаконно полученную прибыль и такую же сумму в виде штрафных санкций. Актер три года не будет заниматься рекламой ценных бумаг и криптовалют.

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