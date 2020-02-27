Маколей Калкин сыграет героя «Американской истории ужасов»

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Шоураннер сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи в Instagram рассказал, что в десятом сезоне к шоу присоединится звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин.

Также в актерский состав вернутся пропустившие девятый сезон старожилы проекта Сара Полсон и Эван Питерс.

В сериале также снова снимутся Кэти Бейтс, Лили Рэйб, Билли Лурд, Адина Портер, Лесли Гроссман и Анжелика Росс.

«Американская история ужасов» выходит на телеканале FX с 2011 года. Маколей Калкин не снимался в крупных проектах с 2003 года. Недавно он признался, что провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».

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