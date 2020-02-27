Елена Беркова раскритиковала откровенный клип Линдеманна
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Порноактриса Елена Беркова высказалась о новом порноклипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна, где снялись в том числе и россиянки, сообщает RT.
Девушка заявила, что Линдеманн не сделал ничего необычного и клип получился «лайтовый». Также она отметала, что ничего интересного в порноклипе она не заметила.
«А в чем вообще нонсенс этого видео?», — спросила Беркова.
Также у порноактрисы были вопросы к «техническим вещам». Она уверяет, что запись сделана «непрофессионально».
Заключая, Беркова сказала, что не знает, какие чувства может затронуть это видео.
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