Елена Беркова раскритиковала откровенный клип Линдеманна

Порноактриса Елена Беркова высказалась о новом порноклипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна, где снялись в том числе и россиянки, сообщает RT.

Девушка заявила, что Линдеманн не сделал ничего необычного и клип получился «лайтовый». Также она отметала, что ничего интересного в порноклипе она не заметила.

«А в чем вообще нонсенс этого видео?», — спросила Беркова.

Также у порноактрисы были вопросы к «техническим вещам». Она уверяет, что запись сделана «непрофессионально».

Заключая, Беркова сказала, что не знает, какие чувства может затронуть это видео.

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