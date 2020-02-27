Depeche Mode выпускают документальный фильм на DVD

Британская рок-группа Depeche Mode объявила о выходе документального фильма о коллективе. Об этом сообщает NME.

Картина будет называться «Spirits of the forest». Ее выход запланирован на 27 марта.

Киноленту снял нидерландский режиссер Антон Корбейн. В ней рассказывает о жизни участников группы, об их любви к музыке и о том, как она повлияла на них.

Фильм будет представлен специальным «пакетом», в который войдет четыре диска.

Отмечается, что фильм выйдет в форматах DVD, Blu-ray и CD.