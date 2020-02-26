Умер профессор Московской консерватории Сергей Доренский

Профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, народный артист РСФСР Сергей Доренский умер в среду, 26 февраля на 89-м году жизни, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу учебного заведения.

Как стало известно, прощание с ним состоится в пятницу, 28 февраля.

«Но точно станет известно чуть позднее», — заявили в пресс-службу консерватории.

Доренский начал преподавать в Московской консерватории в 1957 году. Его учениками были лауреаты многих международных конкурсов. Среди них — народный артист России Денис Мацуев, пианист и музыкальный педагог Николай Луганский, заслуженный артист России Павел Нерсесьян и другие.