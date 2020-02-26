Умер профессор Московской консерватории Сергей Доренский

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Профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, народный артист РСФСР Сергей... Профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, народный артист РСФСР Сергей...
Профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, народный артист РСФСР Сергей...
Д.Рылов/Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского

Профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, народный артист РСФСР Сергей Доренский умер в среду, 26 февраля на 89-м году жизни, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу учебного заведения.

Как стало известно, прощание с ним состоится в пятницу, 28 февраля.

«Но точно станет известно чуть позднее», — заявили в пресс-службу консерватории.

Доренский начал преподавать в Московской консерватории в 1957 году. Его учениками были лауреаты многих международных конкурсов. Среди них — народный артист России Денис Мацуев, пианист и музыкальный педагог Николай Луганский, заслуженный артист России Павел Нерсесьян и другие.