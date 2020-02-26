Ева Мендес хочет сыграть диснеевскую злодейку

Актриса Ева Мендес заявила о том, что готова вернуться к съемкам после шестилетней паузы, сообщает ET.

Она сообщила, что не против сняться в продолжении фильма «Правила съема: метод Хитча», предложив гипотетическим сценаристам развернуть любовную комедию вокруг приложений знакомств. Также она хотела бы сняться в фильме студии Disney. «Disney, я вся твоя. Но я больше злодейка и Урсула», — заранее отказалась Ева Мендес от роли принцессы.

Последним на данный момент фильмом Евы Мендес стал «Как поймать монстра», вышедший в 2014 году. В том же году она родила свою первую дочь от актера Райана Гослинга, спустя два года — еще одну дочь.

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