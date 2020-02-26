В сети раскритиковали выступление голограммы Уитни Хьюстон

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В Instagram попали первые видеозаписи с гастрольного тура голограммы певицы Уитни Хьюстон, стартовавшего в британском Шефилде.

Пользователи соцсети раскритиковали выступление голограммы. «Не хочу звучать неуважительно, но выглядит как игра Sims. Кто это разрешил?», «Движения губ не совпадают с песней, вообще не похожа на Уитни Хьюстон, даже объяснять не нужно — все не то, движения не те, никаких эмоций не передает», «Это не Уитни», — пишут они.

Уитни Хьюстон умерла в 2012 году. Турне ее голограммы стартовало в Великобритании 25 февраля и продлится до апреля. Ожидается, что после выступления в Европе организаторы объявят даты концертов в США.

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