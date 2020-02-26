Тимати закрыл Instagram в ответ на обвинения в нацизме

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Российский рэпер Тимати в ответ на обвинения в нацизме закрыл свой аккаунт в Instagram для пользователей, не являющихся его подписчиками.

Обвинения против него в Twitter выдвинул американский рэпер Талиб Квели, участник группы Black Star (Тимати владеет одноименным лейблом в России). Увидев кадр из комедии «Гитлер капут!», на котором Тимати сидит на фоне свастики, Квели сделал выводы о нацистских убеждениях россиянина, чем вызвал в свой адрес поток троллинга со стороны русскоговорящих пользователей соцсети.

До того, как обратить внимание на Тимати, Талиб активно спорил с россиянами на тему расизма и того, что «только белый расист будет отрицать существование белых привилегий».

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