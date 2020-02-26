Певица Даффи рассказала о своем изнасиловании и заточении

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Британская поп-исполнительница Даффи у себя в Instagram рассказала о пережитом насилии.

По словам 35-летней певицы, которую пресса называла «новой Эми Уайнхаус», некоторое время назад ее незаконно держали в заточении, накачав наркотиками, и насиловали. «Все последнее десятилетие, тысячи и тысячи дней я посвятила желанию снова почувствовать солнце в своем сердце, и теперь оно светит», — призналась Даффи, пообещав в ближайшее время выпустить большое интервью о своем опыте.

Последний альбом Даффи записала в 2010 году и после этого пропала со сцены.

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