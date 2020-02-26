Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью »Люкс ФМ».

По его словам, члены жюри могли поставить Melovin такой низкий балл, потому что конкурс потерял большие деньги из-за отказа России участвовать в соревнование в 2017 году и вести его трансляцию.

Данилко добавил, что на певца тогда «вылилось столько гадостей», что он пил успокоительное перед финальным выступлением.

Россия отказалась участвовать в «Евровидении-2017» в Киеве, потому что российской певице Юлии Самойловой был запрещен въезд в страну. Первый канал также не транслировал конкурс.

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