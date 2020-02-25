Анонсированы съемки новых «Звездных войн»

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Новый связанный с вселенной «Звездных войн» фильм уже находится в работе, передает издание The Hollywood Reporter.

Сценарист и режиссер Джастин Диллард («Ловкость») и сценарист Мэтт Оуэнс («Люк Кейдж» и «Агенты Щ.И.Т.») привлечены к разработке фильма.

Неизвестно, выйдут новые «Звездные войны» в кинотеатрах или будут доступны подписчикам стриминговой платформы Disney+.

В 2019 году вышли сразу два проекта, посвященных вселенной «Звездных войн»: фильм «Скайуокер. Восход» и сериал «Мандалорец».

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