Анонсированы съемки новых «Звездных войн»
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Новый связанный с вселенной «Звездных войн» фильм уже находится в работе, передает издание The Hollywood Reporter.
Сценарист и режиссер Джастин Диллард («Ловкость») и сценарист Мэтт Оуэнс («Люк Кейдж» и «Агенты Щ.И.Т.») привлечены к разработке фильма.
Неизвестно, выйдут новые «Звездные войны» в кинотеатрах или будут доступны подписчикам стриминговой платформы Disney+.
В 2019 году вышли сразу два проекта, посвященных вселенной «Звездных войн»: фильм «Скайуокер. Восход» и сериал «Мандалорец».
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