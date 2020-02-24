Расторгуев призвал Maruv «валить в Россию»

Лидер группы «Любе» Николай Расторгуев попросил украинскую певицу Анну Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, «валить в Россию». Об этом сообщает издание «Подъем».

Накануне артистка в своем Instagram поздравила мужчины с 23 февраля. Под соответствующим постом Maruv, появились комментарии с критикой певицы. Пользователи сети обвинили ее в том, что она поздравляет украинцев с несуществующим в стране праздником.

Расторгуев, комментируя эту ситуацию, заявил, что «на Украине живут дебилы».

«Уже сколько лет там происходит (и все об этом знают) дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию. Пусть она приезжает в Россию и занимается музыкой», — сказал Расторгуев.

Он предположил, что в России у Maruv наверняка имеются поклонники.

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