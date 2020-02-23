Празднование Венецианского карнавала могут прервать из-за коронавируса

Власти Венеции готовы отменить дальнейшее празднование Венецианского карнавала из-за коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Венето Лука Дзайя.

По словам политика, финальное решение будет принято в течение часа.

Венецианский карнавал начался 8 февраля и должен закончиться 25 числа. В регионе уже насчитывается 25 случаев заражения, два человека находятся в отделении интенсивной терапии.

В Италии уже выявлено более 100 случае заражения коронавирусом в пяти провинциях. 12 городов в двух провинциях закрыты на карантин. Два человека скончались.

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