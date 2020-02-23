Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

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Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на «Евровидение-2020» артистов с песней на национальном языке. Об этом он сообщил «Газете.Ru». 22 февраля стало известно, что страну на конкурсе представит группа Go-A, которая выступит на мероприятии с композицией «Соловей».

«Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли, что нужно свою культуру продвигать, а не распиаривать британцев. Не капать на британскую «мельницу», а пиарить и продвигать свою культуру. Когда у нас поймут, будет очень хорошо. Я об этом говорю уже много-много лет. Нам нужно сделать то же самое — послать человека с русской песней, не ставя перед ним задачу победить на «Евровидении». Нам победа не нужна. Нам нужно продвигать свою культуру», — заявил музыкант.

По мнению Лозы, в данном случае показателен пример певца Димы Билана, единственного российского победителя «Евровидения», выигравшего конкурс с песней на английском языке. Так, подчеркнул Лоза, после победы на международном конкурсе Билан поехал на гастроли по России, в то время как те, кто выступал на национальных языках, гастролируют по миру, так как, по мнению музыканта, у них есть изюминка. В частности, Патрисия Каас заняла на «Евровидении» восьмое место и поехала в европейское турне.

«Я считаю, что с песней на национальном языке есть шанс заявить о себе в мире. Потому что люди, исполняющие такие песни, самобытны и интересны. А вот, скажем, англоязычные русские, азербайджанцы, украинцы не нужны никому, у них своих таких полно», — отметил он.

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