Матвиенко рассказал, кто достоин выступить на Евровидении от России
Продюсер Игорь Матвиенко выступил с предложением отправить от России на «Евровидение-2020» группу «Фабрика». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его мнению, Россию на этом конкурсе данный музыкальный коллектив должен представлять с песней «Мама молодая».
«У нас есть клип, где беременные девушки, материнство, рождение ребенка. На конкурсе с девизом «Откройся!» Россия обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях», — сказал Матвиенко.
Он также отметил, что некоторые из тех, кто предлагает кандидатов на отправку на «Евровидение-2020», промышляют «троллингом».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Процентов на 90»: кто поедет от России на «Евровидение»
— Российская звезда выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
— Гагарина или Little Big: кто представит Россию на «Евровидении»