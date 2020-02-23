Матвиенко рассказал, кто достоин выступить на Евровидении от России

Продюсер Игорь Матвиенко выступил с предложением отправить от России на «Евровидение-2020» группу «Фабрика». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его мнению, Россию на этом конкурсе данный музыкальный коллектив должен представлять с песней «Мама молодая».

«У нас есть клип, где беременные девушки, материнство, рождение ребенка. На конкурсе с девизом «Откройся!» Россия обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях», — сказал Матвиенко.

Он также отметил, что некоторые из тех, кто предлагает кандидатов на отправку на «Евровидение-2020», промышляют «троллингом».

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