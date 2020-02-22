Клинт Иствуд: Блумберг это лучшее, что может случиться с США

Американский актер Клинт Иствуд заявил, что «лучшим для США» будет экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг, а не действующий глава страны Дональд Трамп, сообщаетWall Street Journal.

Иствуд назвал себя «либертарианцем», добавив, что уважает идеи других людей и готов постоянно учиться. Однако внутри политической сцены произошло много плохого. В целом, по мнению Иствуда, «политика стала злобной». Он рассказал, что ему нравятся определенные вещи, которые делает Трамп, но он не хотел бы, чтобы политик был переизбран.

По мнению звезды Голливуда, лучшее, что может произойти с США в будущем — приход Блумберга к власти.

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