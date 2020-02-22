Бэнкси рассказал о своих впечатлениях после того, как вандалы испортили его работу

Уличный художник Бэнкси заявил, что не жалеет о том, что вандалы испортили его работу, так как эскизы были лучше конечного варианта. Об этом он написал в своем Instagram.

Новое граффити художника появилось на стене здания в Бристоле 13 февраля в честь предстоящего Дня Святого Валентина. Нетронутой работа осталась всего два дня, после чего на ней появилась надпись «BCC W***ERS».

«Я рад, что моя работа в Бристоле подверглась нападению вандалов, изначальный набросок был значительно лучше…», — отметил Бэнкси.

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