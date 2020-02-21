Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
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Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
На фотографиях видно, как в сумерках Паттинсон в образе Бэтмена ездит на мотоцикле по кладбищу.
Впрочем, некоторые пользователи предположили, что это не сам актер, а каскадер.
Выход нового фильма о «Бэтмене» в кинотеатрах запланирован на 25 июня 2021 года.
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