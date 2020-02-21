Залина Маршенкулова обратилась в полицию из-за угроз после клипа Тилля Линдеманна

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Российская журналистка и защитница прав женщин Залина Маршенкулова обратилась в полицию из-за угроз, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Маршенкуловой, азербайджанское неформальное движение ВБОН объявило награду в 120 тыс. руб. за расправу над ней.

Угрозы стали поступать Маршенкуловой, когда она вступилась за подвергшихся онлайн-травле девушек, снявшихся в откровенных видеоклипах солиста Rammstein Тилля Линдеманна.

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