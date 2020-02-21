Водонаева обвинила протоиерея Смирнова в отсутствии приличий
Телеведущая Алена Водонаева в новой публикации на своем Youtube-канале раскритиковала слова протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что гражданских жен якобы можно приравнять у «бесплатным проституткам».
Такие высказывания Водонаева считает сексистскими. «В XXI веке приличные люди из приличного общества априори не должны произносить такого», — цитирует Водонаеву РИА «Новости».
По словам Водонаевой, ее адвокат Екатерина Гордон подала заявление в МВД, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить высказывания Смирнова на предмет экстремизма.
Ранее полиция начала проверку в связи с публикацией Алены Водонаевой в социальных сетях. В спорном посте Водонаева осуждала малообеспеченные семьи, которые не могут позволить себе воспитание нескольких детей, но все равно заводят их.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Водонаева написала заявление в полицию на владельца телеканала «Царьград»
— Адвокат рассказала о допросе Водонаевой в полиции