Водонаева обвинила протоиерея Смирнова в отсутствии приличий

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Телеведущая Алена Водонаева в новой публикации на своем Youtube-канале раскритиковала слова протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что гражданских жен якобы можно приравнять у «бесплатным проституткам».

Такие высказывания Водонаева считает сексистскими. «В XXI веке приличные люди из приличного общества априори не должны произносить такого», — цитирует Водонаеву РИА «Новости».

По словам Водонаевой, ее адвокат Екатерина Гордон подала заявление в МВД, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить высказывания Смирнова на предмет экстремизма.

Ранее полиция начала проверку в связи с публикацией Алены Водонаевой в социальных сетях. В спорном посте Водонаева осуждала малообеспеченные семьи, которые не могут позволить себе воспитание нескольких детей, но все равно заводят их.

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