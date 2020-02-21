В сети появился трейлер «Охотников» с Аль Пачино
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Трейлер сериала «Охотники» Альфонсо Гомес-Рехона появился на YouTube.
Роль лидера группы охотников на бывших нацистов Мейера Оффермана сыграл актер Аль Пачино. Действие сериала разворачивается в США 1970-х годов.
Также в сериале сыграли Грег Остин, Джеррика Хинтон, Джош Рэднор, Логан Лерман и др.
Премьера сериала на видеосервисе Amazon состоится 21 февраля 2020 года.
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