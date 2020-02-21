Появился первый трейлер мелодрамы «Любовь на троих»

В сети был опубликован первый трейлер мелодрамы «Любовь на троих», режиссером которой стал Дрейк Доремус. Видео появилось на платформе YouTube.

Отмечается, что главные роли в картине исполнили актеры Шейлин Вудли, Себастиан Стэн, а также Джейми Дорнан.

Фильм рассказывает историю художницы, которая переживает сложный период в жизни, а именно расставание с бойфрендом. Она неожиданно оказывается частью любовного треугольника. Ее начинают связывать отношения с писателем Джеком и «плохим парнем» Фрэнком.

Уточняется, что в мировой прокат кинолента вышла в сентябре 2019, а на российских экранах премьера запланирована на апрель 2020 года.

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