Сергей Обрывалин назначен первым замминистра культуры России

Сергей Обрывалин стал первым заместителем главы Министерства культуры России Ольги Любимовой, говорится в сообщении ведомства.

«Обрывалин Сергей Геннадиевич — первый заместитель министра», — говорится в сообщении на сайте.

Он будет контролировать деятельность секретариата министерства, департаментов кинематографии, инвестиций и имущества, управления делами и государственной охраны культурного наследия.

Обрывалин родился в 1975 году. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Гарвардскую школу бизнеса. С 2013 года по 2015 год руководил департамента международного сотрудничества Минкультуры. В октябре 2015 стал заместителем министра культуры.