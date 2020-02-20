В Грузии похоронили Георгия Шенгелаю

В Тбилиси простились с режиссером Георгием Шенгелаей, передает RT со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Грузии.

На похоронах присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. «Это большая потеря для семьи и для всей страны. Шенгелая, конечно же, оставил бессмертный след в грузинской кинематографии, и мы все прощаемся с ним», — сказал он во время похорон.

Георгий Шенгелая скончался 17 февраля в возрасте 82 лет.

Шенгелая в 1955-1959 годах был актером киностудии «Грузия фильм», после стал режиссером. Имел звание народного артиста Грузии.

Снял фильм «Мелодии Верийского квартала» с Софико Чиаурели и Вахтангом Кикабидзе в главных ролях, а также картины «Алавердоба», «Пиросмани», «Все хотят любви», «Хареба и Гогиа», «Ехал поезд» и др.

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