Игорь Крутой предложил отправить на «Евровидение» Тиму Белорусских
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Продюсер Игорь Крутой в беседе с изданием «Стархит» предложил отправить на «Евровидение» певца Тиму Белорусских.
Об этом он сказал, комментируя публикации о том, что он якобы намекнул на участие в «Евровидении» от России Александра Панайотова. «Если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских. Но не хочу сильно в эти игры влезать», — предупредил он.
21-летний Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) — гражданин Белоруссии, исполнитель хитов «Витаминка», «Незабудка», «Мокрые кроссы».
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