Жена госпитализированного Диброва показала его фото из больницы

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Супруга госпитализированного шоумена Дмитрия Диброва навестила его в больнице.

У себя в Instagram Полина Диброва опубликовала совместное селфи с мужем и поблагодарила его поклонников за поддержку. «Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу банджо, очень обрадовался. Некоторое время пробудет в больнице», — написала она, добавив, что сейчас Дибров отдыхает и восстанавливается.

Дмитрий Дибров потерял сознание 17 февраля в кинотеатре «Октябрь». Позже он сообщил, что упал в обычный обморок.

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