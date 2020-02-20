Жена госпитализированного Диброва показала его фото из больницы
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Супруга госпитализированного шоумена Дмитрия Диброва навестила его в больнице.
У себя в Instagram Полина Диброва опубликовала совместное селфи с мужем и поблагодарила его поклонников за поддержку. «Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу банджо, очень обрадовался. Некоторое время пробудет в больнице», — написала она, добавив, что сейчас Дибров отдыхает и восстанавливается.
Дмитрий Дибров потерял сознание 17 февраля в кинотеатре «Октябрь». Позже он сообщил, что упал в обычный обморок.
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