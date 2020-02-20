Химики выяснили, что трещины на «Моне Лизе» защищают ее от воздействия окружающей среды

Химики из Европы и Соединенных Штатов установили, что многие картины итальянских художников смогли дожить до наших дней благодаря кракелюру, узору из мелких трещин, покрывающих «Мону Лизу» Леонардо да Винчи и другие шедевры времен эпохи Возрождения. Об этом сообщает Heritage Science.

Ученые утверждают, что панельная живопись, покрытая кракелюром, остается стабильной даже при хранении в далеко не идеальных условиях.

Исследователи выразили надежду, что это знание поможет создать более дешевые системы климат-контроля в старых зданиях галерей и музеев, где такие возможности ограничены.