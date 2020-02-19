Ширвиндт опроверг слухи о поиске нового худрука Театра сатиры

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Худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг слухи о том, что ищет преемника на занимаемый им пост.

В беседе с ТАСС народный артист РСФСР отреагировал на публикацию «Известий» о том, что в Департаменте культуры Москвы рассматривают кандидатуру актера и режиссера Сергея Газарова на эту должность. «Никого я не выбираю и не ищу, театр не частная лавочка. Не хватало еще, чтобы я преемников искал. Преемников не существует», — отрезал Ширвиндт.

Он также отметил, что намерен пригласить Сергея Газарова к сотрудничеству.

85-летний Александр Ширвиндт служит в Театре сатиры с 1970 года, а с 2000 года возглавляет коллектив.

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