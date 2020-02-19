Скульптор Анатолий Бичуков умер в своей мастерской

В Москве на 86-м году жизни скончался известный скульптор Анатолий Бичуков, передает «Рен ТВ».

Сообщается, что Бичуков умер во время работы в своей мастерской на улице Щепкина.

Анатолий Бичуков — народный художник РСФСР, член Союза художников СССР. С 1972 до 2013 года возглавлял Студию художников имени В. В. Верещагина МВД СССР. С 1988 года до смерти был профессором, заведующим кафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Участвовал в воссоздании скульптурного убранства храма Христа Спасителя в Москве.