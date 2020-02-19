Появилась информация о снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянках

В сети появилась информация о девушках, снявшихся в порноклипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

В публикации приводятся ссылки на социальные сети героинь, участвовавших в видео.

Ранее Линдеманн объявил о создании новой группы, которая была названа русским словом нецензурного характера. На первую песню «Till the End» был снят клип в стиле жесткого порно. Певец выложил его на известном порносайте.

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