Появилась информация о снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянках
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В сети появилась информация о девушках, снявшихся в порноклипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».
В публикации приводятся ссылки на социальные сети героинь, участвовавших в видео.
Ранее Линдеманн объявил о создании новой группы, которая была названа русским словом нецензурного характера. На первую песню «Till the End» был снят клип в стиле жесткого порно. Певец выложил его на известном порносайте.
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