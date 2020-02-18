Представитель Диброва рассказал о диагнозе телеведущего
close
Представитель телеведущего Дмитрия Диброва Табриз Шахиди рассказал о состоянии здоровья журналиста. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что врачи провели обследование Диброва, в ходе которого было установлено, что у телеведущего случился микроинсульт.
Уточняется, что медики порекомендовали ему госпитализацию на 7-10 дней.
Шахиди добавил, что Дибров чувствует себя удовлетворительно: «передвигается самостоятельно, питается хорошо».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дмитрий Дибров опроверг слухи об инсульте
— Полина Диброва попросила не волноваться за госпитализированного мужа
— Дибров после госпитализации останется под наблюдением до вторника