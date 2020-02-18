Представитель Диброва рассказал о диагнозе телеведущего

Представитель телеведущего Дмитрия Диброва Табриз Шахиди рассказал о состоянии здоровья журналиста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что врачи провели обследование Диброва, в ходе которого было установлено, что у телеведущего случился микроинсульт.

Уточняется, что медики порекомендовали ему госпитализацию на 7-10 дней.

Шахиди добавил, что Дибров чувствует себя удовлетворительно: «передвигается самостоятельно, питается хорошо».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дмитрий Дибров опроверг слухи об инсульте

— Полина Диброва попросила не волноваться за госпитализированного мужа

— Дибров после госпитализации останется под наблюдением до вторника