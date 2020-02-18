Охлобыстин поспорил со Стерлиговым из-за слов протоиерея о гражданских женах
Актер Иван Охлобыстин осудил позицию предпринимателя Германа Стерлигова относительно высказывания протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с бесплатными проститутками. Спор между Охлобыстиным и Стерлиговым произошел на странице последнего в Instagram.
Стерлигов опубликовал в социальной сети пост с осуждением протоиерея. По мнению предпринимателя, Смирнов пытается «загнать людей в ЗАГСы», однако официальным браком для христиан следует считать благословение родителей. При этом, отметил Стерлигов, отсутствие зарегистрированного брака «избавляет мужа и жену от большинства проблем».
Иван Охлобыстин прокомментировал данную публикацию. Он заявил, что судить протоиерея может лишь человек, соответствующий «высоким духовным и нравственным нормативам». При этом актер выразил сомнение, что Герман Стерлигов является таким человеком.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жен «бесплатными проститутками». В РПЦ объяснили, что протоиерей не хотел никого обидеть, хотя слова и были «излишне острыми».
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