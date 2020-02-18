Эдита Пьеха раскрыла размер своей пенсии «почетного шахтера»

Певица Эдита Пьеха призналась, что получает не одну, а две пенсии, передает Teleprogramma.pro.

Двойные выплаты Пьехе положены благодаря указу экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. «Получаю две пенсии – артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул «Почетный шахтер». Получаю около 45 тысяч рублей», — пояснила Пьеха.

Ранее размер своей пенсии рассекретила актриса Алиса Фрейндлих.

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