Эдита Пьеха раскрыла размер своей пенсии «почетного шахтера»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/218/10812218/RIAN_00596260.HR.ru-pic905-895x505-18705.jpg">

Певица Эдита Пьеха призналась, что получает не одну, а две пенсии, передает Teleprogramma.pro.

Двойные выплаты Пьехе положены благодаря указу экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. «Получаю две пенсии – артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул «Почетный шахтер». Получаю около 45 тысяч рублей», — пояснила Пьеха.

Ранее размер своей пенсии рассекретила актриса Алиса Фрейндлих.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эдита Пьеха высказалась насчет романа с Юрием Гагариным

— Пьеха стала суррогатной матерью Броневицкой

— Эдита Пьеха рассказала о проблемах внука с наркотиками