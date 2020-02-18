Ургант сравнил Собчак с коронавирусом

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В новом выпуске своей телепередачи «Вечерний Ургант» телеведущий Иван Ургант пошутил о новом шоу Ксении Собчак «Док-ток», также выходящем на Первом канале.

Гостьей эфира стала Елена Малышева, у которой Ургант поинтересовался, как бороться с напастью, которая «волнует всю страну». «Самое главное — мыть руки и проветривать помещение. Вы же про коронавирус интересуетесь?» — уточнила Малышева. «Нет, я про приход Собчак на Первый канал, хотя это то же самое», — посмеялся Ургант.

В конце декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным заразились более 73 тыс., умерли более 1,8 тыс. человек.

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