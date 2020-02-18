Иван Ургант пошутил про слова отца о пенсии

Российский телеведущий Иван Ургант пошутил про слова его отца о пенсии в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

До этого Андрей Ургант признался, что его пенсия составляет 17,5 тысяч рублей. По его словам, обычно такую сумму он тратит за один день.

В ответ на это его сын отметил, что отец входит в «тройку самых крутых прожигателей жизни-пенсионеров» . При этом Андрей Ургант располагается сразу после Хью Хефнера, Мика Джаггера, отметил телеведущий.

Ранее стало известно, что пенсия артиста Бориса Моисеева составляет 25 тысяч рублей в месяц. Также он получает надбавку за звание заслуженного артиста России в 30 тысяч рублей от мэра Москвы Сергея Собянина.

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