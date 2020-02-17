Дибров рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что чувствует себя нормально после госпитализации, передает «Интерфакс».

По его словам, у него случился обморок, но сейчас все в порядке.

«Вот уже сейчас врачи провели МРТ, кардиограмму, — да нет, говорят, вроде, все в порядке, совершенно здоровый человек. Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет», — сказал Дибров.

Ранее телеведущего госпитализировали в Боткинскую больницу из кинотеатра «Октябрь» во время премьеры фильма «Луна» Егора Кончаловского.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Mash: Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован после приступа

— Якубович спас Диброва во время приступа в кинотеатре