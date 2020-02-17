Дибров рассказал о своем самочувствии после госпитализации
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Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что чувствует себя нормально после госпитализации, передает «Интерфакс».
По его словам, у него случился обморок, но сейчас все в порядке.
«Вот уже сейчас врачи провели МРТ, кардиограмму, — да нет, говорят, вроде, все в порядке, совершенно здоровый человек. Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет», — сказал Дибров.
Ранее телеведущего госпитализировали в Боткинскую больницу из кинотеатра «Октябрь» во время премьеры фильма «Луна» Егора Кончаловского.
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