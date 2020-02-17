Десять гобеленов Рафаэля впервые за 500 лет вывесили в Сикстинской капелле

Десять гобеленов на библейские сюжеты «Деяния апостолов» были вывешены на стены Сикстинской капеллы, сообщает ТАСС.

Гобелены были выполнены по эскизам Рафаэля Санти, их выставка приурочена к 500-летию со дня смерти художника. Впервые их показали в главной папской капелле 26 декабря 1519 года, через несколько месяцев после этого Рафаэль скончался.

По словам директора Ватиканских музеев Барбары Ятта, гобелены были заказаны Львом Х специально для капеллы. Каждый из них весит 50-60 кг и состоит из золотых и шелковых нитей. На гобеленах представлены эпизоды из жития библейских апостолов Петра и Павла. Их подвесили на старые крепления, которые когда-то предназначались именно для них До этого гобелены возвращались в Сикстинскую капеллу дважды: в 1983 и в 2010 году, но не все десять сразу.

После экспозиции в Сикстинской капелле гобелены Рафаэля отправятся на другие выставки: в римский зал Скудерие дель Квиринале и в Национальную галерею Лондона.

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