Маслякову оставили право на еще два кавээновских бренда

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Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам (СИП) вслед за первой инстанцией подтвердила законность регистрации Роспатентом на компанию Александра Маслякова АМИК товарных знаков «Международный союз КВН» и Planet KVN, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.

В октябре СИП отклонил заявления компании «Группа 7», оспаривавшей решения Роспатента о законности регистрации товарных знаков. Теперь суд оставил без удовлетворения и кассационные жалобы, поданные «Группой 7» и Мариной Топаз на решения первой инстанции.

Истцы обосновывали свои требования тем, что им принадлежат авторские права на сценарии первых игр и книгу с правилами КВН, и оспаривали права на шесть товарных знаков: «Планета КВН», «The International Union КВН», «КВН Клуб веселых и находчивых», «Международный союз КВН», Planet KVN и общеизвестный товарный знак «КВН». Все иски были отклонены.

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