Маслякову оставили право на еще два кавээновских бренда
Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам (СИП) вслед за первой инстанцией подтвердила законность регистрации Роспатентом на компанию Александра Маслякова АМИК товарных знаков «Международный союз КВН» и Planet KVN, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.
В октябре СИП отклонил заявления компании «Группа 7», оспаривавшей решения Роспатента о законности регистрации товарных знаков. Теперь суд оставил без удовлетворения и кассационные жалобы, поданные «Группой 7» и Мариной Топаз на решения первой инстанции.
Истцы обосновывали свои требования тем, что им принадлежат авторские права на сценарии первых игр и книгу с правилами КВН, и оспаривали права на шесть товарных знаков: «Планета КВН», «The International Union КВН», «КВН Клуб веселых и находчивых», «Международный союз КВН», Planet KVN и общеизвестный товарный знак «КВН». Все иски были отклонены.
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