Большой театр ответил Волочкой на обвинения в невыплате пенсиии
Большой театр считает, что бывшей балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии нужно обращаться не к ним, а в Пенсионный фонд России, передает РЕН ТВ.
В пресс-службе Большого театра сказали, что пенсиями занимается не бывший работодатель, а государство. Также добавили, что после восстановления Волочковой по судебному решению в составе труппы в 2003 году (изначально Большой театр отказался продлевать контракт с балериной, сославшись на ее физическую форму), она постоянно брала отпуск за свой счет и не работала ни дня.
Ранее Анастасия Волочкова заявила, что готова судиться с Большим театром, потому что ей не выплачивают пенсию.
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