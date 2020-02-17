Большой театр ответил Волочкой на обвинения в невыплате пенсиии

Большой театр считает, что бывшей балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии нужно обращаться не к ним, а в Пенсионный фонд России, передает РЕН ТВ.

В пресс-службе Большого театра сказали, что пенсиями занимается не бывший работодатель, а государство. Также добавили, что после восстановления Волочковой по судебному решению в составе труппы в 2003 году (изначально Большой театр отказался продлевать контракт с балериной, сославшись на ее физическую форму), она постоянно брала отпуск за свой счет и не работала ни дня.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что готова судиться с Большим театром, потому что ей не выплачивают пенсию.

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