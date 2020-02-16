Лидер Rammstien назвал новую группу русским матерным словом
Лидер музыкальных групп Rammstein и Lindemann немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил новый проект, сообщает Российская газета.
В качестве названия для проекта музыкант решил использовать русское матерное слово, написанное латиницей.
На данный момент в рамках нового проекта выпущен один трек под названием «Till the End», свидетельствующий о намерении Линдеманна уделить больше внимания электронному направлению в своем творчестве.
Кроме того, на песню уже снят клип, однако доступен он лишь на порносайте из-за специфического содержания.
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