Лидер Rammstien назвал новую группу русским матерным словом

Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Лидер музыкальных групп Rammstein и Lindemann немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил новый проект, сообщает Российская газета.

В качестве названия для проекта музыкант решил использовать русское матерное слово, написанное латиницей.

На данный момент в рамках нового проекта выпущен один трек под названием «Till the End», свидетельствующий о намерении Линдеманна уделить больше внимания электронному направлению в своем творчестве.

Кроме того, на песню уже снят клип, однако доступен он лишь на порносайте из-за специфического содержания.

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