Актер из «Острых козырьков» рассказал о съемках нового сезона

Гарри Киртон из сериала «Острые козырьки» сообщил, что съемки шестого сезона начнутся «скоро». Об этом пишет NME.

21-летний актер играет в драме Финна Шелби. Он рассказал о продолжении сериала после церемонии вручения премии NME, где «Острые козырьки» стали победителями в номинации «лучший телесериал».

«Не могу дождаться, чтобы вернуться к работе над шестым сезоном. Уже скоро начнутся съемки. Я не могу сказать вам точно, когда», — заявил Шелби.

Когда его попросили даль более точный ответ, актер пошутил, что расскажет еще о времени и месте проведения съемок.

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