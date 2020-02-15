Вандалы испортили новое граффити Бэнкси в Бристоле

Вандалы изуродовали новую картину стрит-арт художника Бэнкси в британском городе Бристоль. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что непристойная надпись появилась на граффити спустя 24 часа после того, как Бэнкси подтвердил, что он является автором работы. Художник разместил фото работы на своем сайте и странице Instagram в первые часы Дня святого Валентина.

Изначально на картине была изображена девочка, которая стреляет из рогатки розами.

Предполагается, что это граффити – своеобразная валентинка от уличного художника.

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