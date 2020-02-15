Тильда Суинтон может сыграть главную роль в телеадаптации «Паразитов»

Британская актриса Тильда Суинтон может исполнить главную женскую роль в телевизионной адаптации фильма «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Об этом сообщает The Illuminerdi.

По данным издания, в настоящее время телевизионная сеть HBO в сотрудничестве с южнокорейской студией CJ Entertainment готовят шестисерийную англоязычную адаптацию фильма Пон Чжун Хо «Паразиты». Кроме Суинтон, в проекте может принять участие актер Марк Руффало.

Фильм «Паразиты» стал лауреатом премии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший иностранный фильм», «Лучший оригинальный сценарий». Сам Пон Чжун Хо получил статуэтку за лучшую режиссерскую работу.

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