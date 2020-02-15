Скрипку Моцарта впервые привезут в Россию

Скрипку «Коста» композитора Вольфганга Амадея Моцарта впервые привезут в Россию для демонстрации в Музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского, сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Татьяну Неганову.

Выставка скрипки пройдет в рамках фестиваля «На родине Петра Ильича Чайковского», отметила Неганова. Она подчеркнула, что демонстрация музыкального инструмента запланирована на 7 мая 2020 года.

По словам директора музея, Чайковский заявлял, что принял решение связать свою жизнь с музыкой благодаря Моцарту. Этим объясняется уникальность данной выставки, добавила Неганова.

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