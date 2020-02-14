В тизере четвертого сезона «Очень странных дел» показали Россию

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В сети появился первый тизер четвертого сезона фантастического сериала «Очень странные дела».

Ролик называется «Из России с любовью». В кадре можно увидеть заключенных, работающих в снегу. Среди них — шериф Джим Хоппер в исполнении Дэвида Харбора. За кадром звучит песня «Красная армия всех сильней» на русском языке.

Известно, что съемки четвертого сезона сериала проходили в Литве.

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