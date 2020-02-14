Геи-супергерои обзаведутся потомством в новом фильме Marvel

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Актер Хааз Слейман в интервью NewNowNext Хааз Слейман рассказал, что играет супруга одного из персонажей-супергероев комикса «Вечные».

«Вечные» станут первым фильмом Marvel с открытым супергероем-геем. Персонаж Слеймана женат на супергерое Фастоке в исполнении Брайана Тайри Генри, вдвоем они воспитывают ребенка.

Слейман также пообещал, что на экране зрители увидят поцелуй супергероев.

Премьера «Вечных» в России запланирована на 4 ноября 2020 года.

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