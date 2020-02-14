Юрий Антонов посмеялся над слухами о многомиллионных гонорарах
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Певец Юрий Антонов в беседе с ТАСС опроверг слухи о многомиллионных гонорарах за частные высткпления.
Он подчеркнул, что в последние годы он не выступал с сольными концертами и появлялся только на корпоративах, при этом выступал за более скромные гонорары, чем ему приписывают. «Я был бы безумно счастлив, если б мне предлагали такие суммы, как в тех статьях», — посмеялся он.
Ранее сообщалось, что Антонов оценивает свое выступление в 15 млн руб.
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