Цискаридзе рассекретил размер зарплат артистов балета

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Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе раскрыл размер зарплат артистов, передает издание Teleprogramma.pro.

В студии «Русского радио» он отметил, что благополучие артистов в театрах зависит от руководства и «подлости людей, которые у власти». «В театре бывают люди, которые получают чрезмерную зарплату. Им доплачивают спонсоры. А, так, зарплата у начинающих очень маленькая. Где-то 12 тыс. руб. в месяц», — признался Цискаридзе, добавив, что также учитывается выслуга за спектакли и карьерный рост актера.

Николай Цискаридзе был избран ректором Академии имени Вагановой в 2014 году.

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