Боярского спросили о новом нарушении ПДД

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Народного артиста России Михаила Боярского заподозрили в новом нарушении правил парковки.

В сети появились фотографии, на которых видно, что автомобиль Боярского стоит на тротуаре рядом с домом на набережной Мойки. «Как вы мне все надоели. Все без исключения», — ответил Боярский на вопрос о возможном пренебрежении правилами дорожного движения в беседе с изданием «Подъем».

Очевидцы уже сообщали о неправильной парковке Михаила Боярского осенью 2019 года. Позже артист снова вошел в состав общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

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