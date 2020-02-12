Боярского спросили о новом нарушении ПДД
close
Народного артиста России Михаила Боярского заподозрили в новом нарушении правил парковки.
В сети появились фотографии, на которых видно, что автомобиль Боярского стоит на тротуаре рядом с домом на набережной Мойки. «Как вы мне все надоели. Все без исключения», — ответил Боярский на вопрос о возможном пренебрежении правилами дорожного движения в беседе с изданием «Подъем».
Очевидцы уже сообщали о неправильной парковке Михаила Боярского осенью 2019 года. Позже артист снова вошел в состав общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жена Боярского оправдала его неправильную парковку
— Куда спешил нарушивший ПДД Боярский, рассказал очевидец