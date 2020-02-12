Из постельных сцен фильма «Москва слезам не верит» вырезали голые ноги

<img src="//img.gazeta.ru/files3/189/12955189/upload-05-pic905-895x505-16869.jpg">

Супруга сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала в беседе с телеканалом «Звезда» о съемках постельных сцен в фильме «Москва слезам не верит».

Как вспоминает Кожина, каждый кадр откровенный сцен с участием Веры Алентовой и Алексея Баталова приходилось отстаивать в спорах. В частности, от авторов требовали, чтобы не было видно голых ног. «Не в этом смысл фильма, надо делать поскромнее, почище, покороче. Это все утверждал директор студии, очень строго все утверждал. Помню, как я опоздала на просмотр, и мне секретарша говорит — слушай, не входи, там идет ругань по поводу постельных сцен, твое присутствие усложнит ситуацию», — поделилась Кожина.

Картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вышла на телеэкран в 1980 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Психологи внесли «На игле» и «Рокки» в топ самых терапевтичных фильмов

— Звезда «Москва слезам не верит» спасает больного мужа

— Меньшов высказался о реформе российского оскаровского комитета